Райффайзенбанк объявил о запуске акционного накопительного счета «Выгодное решение». Ставка по нему составит 5% годовых с начислением на минимальный остаток по счету за месяц, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Условия счета предусматривают пополнение и снятие без ограничений. «Выгодное решение» можно открыть в интернет-банке «Райффайзен-Онлайн», мобильном приложении, контакт-центре или любом отделении Райффайзенбанка», — говорится в сообщении банка.

Предложение действует до 17 октября 2019 года.