Россельхозбанк (РСХБ) запустил акцию по картам платежной системы «Мир» с возможностью выиграть денежные призы. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках акции предусмотрены четыре вида денежных призов. За весь период акции более 600 участников смогут получить 1 тыс. рублей на счет мобильного телефона, более 100 участников — 5 тыс. рублей на карту, остальные участники смогут выиграть денежные призы в размере 25 тыс. и 50 тыс. рублей.

Победители будут определяться по формуле в период с 23 сентября по 9 декабря 2019 года.

Акция проводится со 2 сентября по 31 декабря 2019 года включительно. В акции участвуют все виды банковских карт платежной системы от РСХБ.

Для участия в акции клиентам банка нужно совершить покупку на любую сумму по карте «Мир» до 30 ноября 2019 года включительно и зарегистрировать чек на сайте .

