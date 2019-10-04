Роскосмосбанк снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,5 процентного пункта.

«Доходный» (от 50 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) размещается под 6,8—7,2% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Комфортный» (от 30 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) можно оформить под 6,2—7% годовых. Депозит пополняемый. Проценты выплачиваются в конце срока. По вкладу возможны расходные операции, в этом случае процентная ставка уменьшится на 1 п. п.

Кроме того, вкладчик может выбрать ежемесячную выплату либо капитализацию процентов с уменьшением ставки по депозиту на 0,5 п. п.