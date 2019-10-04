Банк «Россия» снизил ставки по вкладам.

«Бархатный сезон» (от 3 тыс. рублей на один, три, шесть, девять месяцев и один год) привлекается под 5,2—6% годовых (ранее — под 5,6—6,4%). Выплата процентов — в конце срока. Предложение действительно по 30 ноября.

«Классический» (от 3 тыс. рублей на два, три, четыре и пять лет) можно положить под 3,9—5,7% годовых (ранее — под 4,8—6,05%). Проценты ежемесячно или ежеквартально капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет вкладчика.

«Универсальный» с выплатой процентов в конце срока оформляется под 3,5—5,15%, а с ежемесячной выплатой процентов — под 3,1—4,75% годовых. Прежние ставки — 3,9—5,55% и 3,5—5,15% соответственно. Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев и год.

Доходность «Инвестиционного» (от 1 млн рублей на один год) составляет 5,9—6% годовых (ранее — под 6,35—6,4%). Процентная ставка увеличивается на 1 п. п. после передачи денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление в течение десяти дней.

«Надежное будущее» (от 100 тыс. рублей на один год) можно открыть под 6,9% годовых (вместо 7,35%). При открытии вклада необходимо заключить договор инвестиционного страхования жизни с ООО «СК СОГАЗ-Жизнь» или негосударственного пенсионного обеспечения с АО «НПФ Газфондпенсионные накопления». Проценты по обоим вкладам выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно вклады «Бархатный сезон», «Классический» и «Универсальный».