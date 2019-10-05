Банк Казани снизил ставки по потребительским кредитам.

В рамках акции кредит «Пенсионный» дает возможность получить денежные средства от 30 тыс. до 250 тыс. рублей на срок от одного года до пяти лет по ставке 12,9% годовых на потребительские нужды и по ставке 13,4% на рефинансирование (при этом действует скидка 0,5 процентного пункта после предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита). Ставки действуют при оформлении личного страхования, в случае отказа надбавка составит 3,5 п. п. В качестве обеспечения можно предоставить поручительство (по желанию клиента).

Кредит «Доверительный» доступен по ставке от 9,7% до 10,9% годовых при условии расширенного страхования жизни, здоровья и на случай потери работы (при отказе надбавка составит 6,5 п. п.), при оформлении стандартного договора страхования жизни и здоровья ставка варьируется в диапазоне 11,7—12,9% годовых (в случае отказа надбавка равна 4,5 п. п.). Сумма финансирования зависит от категории заемщика: для клиентов категории «Руководящий состав» — от 30 тыс. до 1,5 млн рублей, для прочих (клиенты с положительной кредитной историей в любом банке и клиенты, подтверждающие доход выпиской ИЛС) — до 1 млн рублей. Срок кредитования — от одного года до семи лет.

Рефинансирование доступно от 50 тыс. до 1,5 млн рублей для категории клиентов «Руководящий состав» (до 1 млн рублей — для прочих) на срок от одного года до семи лет по ставке от 10,7% до 12,2% годовых без обеспечения (максимальная сумма до 300 тыс. рублей на срок один год), от 10,2% до 12,2% годовых под поручительство и/или залог транспортных средств, и/или залог объекта недвижимости, и/или залог прав требования по депозиту, и/или залог ценных бумаг. После предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита, действует скидка в размере 0,5 п. п. от базовой ставки. Ставки актуальны при условии расширенного или стандартного страхования, в случае отказа надбавка составит 4,5—6,5 п. п. в зависимости от выбранной программы.

Программа «На большие цели» позволит получить от 300 тыс. рублей на срок от одного года до семи лет по ставке от 9,9% до 11,9% годовых при оформлении страхования, в случае отказа набавка составит от 4,5 до 6,5 п. п. В качестве обеспечения потребуется предоставить залог находящихся в собственности объектов недвижимости, собственником которых является заемщик или созаемщик, либо третье лицо.

«Условия действуют в рамках акции до 29 декабря 2019 года», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.