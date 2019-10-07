Росгосстрах Банк предложил оформление кредита наличными на покупку автомобиля с пробегом у частного лица, говорится в сообщении кредитной организации. Процентная ставка рассчитывается индивидуально и составляет от 14,9% до 19,9% годовых.

Кредит выдается на срок от года до пяти лет, на сумму от 50 тыс. рублей до 3 млн рублей, без обеспечения и требований к страхованию залога. Оформление кредита на сумму до 500 тыс. рублей доступно по двум документам. Для кредита на сумму, превышающую 500 тыс. рублей, потребуется документ, подтверждающий размер ежемесячного дохода.

Подать заявку по программе могут граждане России в возрасте от 18 (на момент оформления) до 70 лет (на момент планового погашения кредита), с постоянной регистрацией и адресом фактического проживания в РФ и минимальным трудовым стажем не менее трех месяцев.