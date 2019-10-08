Оформить потребительский кредит сотрудникам бюджетной сферы и пенсионерам теперь возможно от 9,4% годовых. Процентная ставка зависит от суммы, срока финансирования и наличия обеспечения: от шести месяцев до года — от 9,4% до 11,8% годовых без обеспечения (до 11,7% годовых — с поручителем), от года до семи лет — от 9,4% до 15,5% годовых без обеспечения (14,5% годовых — с поручителем). Сумма финансирования — от 50 тыс. до 1,5 млн рублей (по потребительским кредитам ниже 300 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4—2% годовых).

Рефинансировать кредиты сотрудники бюджетной сферы и пенсионеры смогут от 50 тыс. до 1,5 млн рублей без обеспечения и до 3 млн — под залог недвижимого имущества. Ставка зависит от срока финансирования: от шести месяцев до года ставка устанавливается в размере 9,4—11,8% годовых, от года до пяти лет — 9,4—15,2% годовых (по потребительским кредитам ниже 300 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4—2% годовых). К рефинансируемым кредитам предъявляются следующие требования: не менее шести платежей по рефинансируемому кредиту (для рефинансирования двух или более кредитов необходимо сделать не менее шести обязательных платежей по одному из кредитов), отсутствие реструктуризаций, пролонгаций и перестроений графика по рефинансируемому кредиту, при рефинансировании кредитов, выданных МИнБанком, сумма кредитов в нем не должна превышать 40% общей задолженности по рефинансируемым кредитам.

Для всех заемщиков доступен потребительский кредит от 50 тыс. до 3 млн рублей с поручительством на следующих условиях: на срок от 13 месяцев до трех лет ставка — 9,4—15,1% годовых, от 37 месяцев до пяти лет — 9,4—15,4% годовых. При отсутствии поручителей процентная ставка повышается на 0,5% годовых. Программа доступна в регионах присутствия банка: Архангельской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тульской областях.

«Обратите внимание, все ставки указаны с учетом финансовой защиты, при отсутствии полиса личного страхования процентная ставка повышается на 4% годовых», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.