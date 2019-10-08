Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке. Теперь получить денежные средства в банке в зависимости от конкретной программы возможно:

под 8,35—8,8% годовых (ранее — под 9—9,6% годовых) по предложению «Новостройка»;

под 8,75—9,2% годовых по программам «Квартира» и «Рефинансирование» (прежде — под 9—9,6% годовых);

под 9,2—9,6% годовых по предложению «Апартаменты» (до этого — под 9,5—10,1% годовых);

под 10,2% годовых по программе «Свободные метры» (вместо 10,6% годовых);

под 11,2% годовых по предложению «Ипотека плюс» (ранее — под 11,6% годовых);

под 8,8% годовых (прежде — под 9,1% годовых) по военной ипотеке (в том числе по рефинансированию).

«Для зарплатных клиентов банка предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,3 процентного пункта. Аналогичная скидка будет применяться при оформлении заявки на ипотеку на сайте или через партнеров кредитной организации. Для ИП и собственников бизнеса действует надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта. При отказе клиента от личного/титульного страхования надбавка к ставке составит 2 процентных пункта за каждую страховку. Таким образом, минимальные ставки по предложениям «Новостройка», «Квартира» и «Рефинансирование» действуют при приобретении квартиры у партнеров банка или при подаче заявки через digital-канал при сумме кредита от 4 миллионов рублей и заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств для зарплатных клиентов банка; 20% — для прочих клиентов и 10% — при учете в качестве первого взноса средств материнского (семейного) капитала. Для ИП и собственников бизнеса первый взнос должен составлять минимум 30%, а при покупке апартаментов — минимум 20% при приобретении объекта у ГК «ИНТЕКО» и 40% — в иных случаях. По целевым кредитам под залог имеющегося жилья и на ремонт отношение «кредит — залог» может достигать 70% и 60% соответственно. Допустимая сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

При оформлении ипотеки по двум документам надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а минимальный первоначальный взнос — 40—50% в зависимости от программы. Максимальная сумма кредитования при этом в зависимости от региона будет ограничена 15 млн рублей.