Банк ВТБ с 8 октября 2019 года перестал принимать вклады в евро. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте. По уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора. Клиентам по-прежнему доступна возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительном счету в евро. Комиссию за обслуживание по ним банк в настоящее время не взимает», — говорится в сообщении.

Банк уточняет, что депозитов в других валютах изменения не коснутся.

Ставки по всем вкладам в евро в ВТБ были на уровне 0,01% годовых.



Как ранее заявлял первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам обсуждается только в отношении средств юридических лиц.

