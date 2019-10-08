В супермаркетах Billa появилась возможность получать наличные на кассе при оплате покупок картой. О проекте, запущенном совместно с Mastercard и указанной торговой сетью, сообщает банк-эквайер — Райффайзенбанк.

Воспользоваться услугой «Наличные с покупкой» в любом из магазинов Billa смогут держатели карт Mastercard и Maestro тех банков, которые подключили этот сервис для своих клиентов. В России к настоящему моменту таких банков уже 12: помимо «Райффайзена» это «Русский Стандарт», Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, «Ак Барс», ОТП Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Московский Кредитный Банк, «Возрождение» и «Аверс». Услуга доступна и для держателей карт, выпущенных за рубежом, уточняется в релизе Райффайзенбанка.

Чтобы снять наличные через кассу в магазине Billa, достаточно оплатить товар картой Mastercard или Maestro и запросить у кассира нужную сумму, кратную 100 рублям и не превышающую 5 тыс. рублей за одну операцию. Воспользоваться сервисом можно вне зависимости от суммы покупки и технологии оплаты: так, можно оплатить покупку обычной картой, а можно — бесконтактным способом, в том числе смартфоном или другим устройством.

В Mastercard подчеркнули, что платежная система первой в России запустила сервис «Наличные с покупкой» и активно работает над расширением сети партнеров как среди торговых предприятий, так и среди банков. В свою очередь Billa стала первой розничной сетью, которая запустила сервис «Наличные с покупкой» во всех своих супермаркетах, причем одновременно, отметил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.



Сейчас в России работает 171 супермаркет Billa, они находятся в Москве, Подмосковье, а также в Нижегородской, Тульской, Калужской и Курской областях.