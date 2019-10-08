Банк «Русский Стандарт» с 8 октября возобновил прием средств во вклад «Русский Стандарт — 20 лет!».

Депозит открывается в рублях на 210 дней. Минимальная сумма при оформлении в отделении банка — 30 тыс. рублей, в интернет-банке — 10 тыс. рублей. Доходность составляет 7% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение 30 календарных дней с даты оформления договора.

Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока.