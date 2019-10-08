БМВ Банк запустил специальную кредитную программу «Только пять». В рамках данного предложения клиент может получить ссуду на покупку нового автомобиля BMW 5 серии (G30) по ставке от 7,9% до 8,8% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по предложению при подтверждении дохода составляет 15% собственных средств заемщика от стоимости транспортного средства, а при кредитовании по двум документам должен составлять не менее 20%. Также при оформлении каско по программе «BMW Страхование» доля собственных средств заемщика должна составлять не менее 10%. Сумма кредита варьируется от 200 тыс. до 8,5 млн рублей, а срок кредита — от одного года до пяти лет. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.

«Согласно данным рейтинга автокредитных банков на 1 июля 2019 года, БМВ Банк занял седьмое место в топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.