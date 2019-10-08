Банк «Россия» предлагает открыть вклад «Добро пожаловать» в новых дополнительных офисах «Горьковский» в Нижнем Новгороде и «Москольцо» в Симферополе, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Открыть вклад можно на срок 31 или 91 день, минимальная сумма депозита составляет 3 тыс. рублей. Процентная ставка по вкладу варьируется от 5,7% до 5,95% годовых в зависимости от суммы вклада и срока размещения. Выплата процентов производится в конце срока. Дополнительные взносы по вкладу не предусмотрены.

По желанию клиента предусмотрено бесплатное открытие текущего карточного счета и бесплатное предоставление банковской карты при условии размещения срочного вклада:

для вкладов, размещенных в сумме от 3 000 до 1 500 000 рублей, — «Золотая карта»;

для вкладов, размещенных в сумме от 1 500 001 рублей и выше, — «Премиальная карта».

Предложение действует по 31 декабря 2019 года.