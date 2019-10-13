Новикомбанк снизил ставки в рамках программы рефинансирования потребительских кредитов для зарплатных и стратегических клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Теперь клиенты Новикомбанка могут рефинансировать свои кредиты по ставке 11,5% годовых на срок до пяти лет и по ставке 12,5% — до семи лет. Для стратегических клиентов Новикомбанка предусмотрен дополнительный дисконт в размере 0,5 процентного пункта.

Размер кредита составляет до 3 млн рублей. Часть кредитных денежных средств может быть использована на личные цели.

«Кредиты на рефинансирование — это выгодная программа по оптимизации расходов на погашение займов. Клиенты могут существенно сократить свои расходы на ежемесячные платежи, объединить все существующие кредиты в один и увеличить срок кредитования», — отмечают в банке.