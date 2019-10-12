Меткомбанк снизил ставки по долларовым вкладам.

Депозит «Константа» (на 370 дней) открывается под 2% годовых (вместо 2,35%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность вклада «Простая математика» (на 91 и 181 день) составляет 0,45—1,9% (ранее — 0,8—2,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. долларов.

Вклады «Арифметика» и «Аксиома» открываются под 1,65% годовых (вместо 2%). Срок депозитов — 370 дней. Минимальная сумма — 3 тыс. долларов. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады, кроме «Константы», можно пополнять.