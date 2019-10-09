Почта России и Группа «Интер РАО» успешно провели операцию по оплате жилищно-коммунальных услуг на базе Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба «Почты».



ГИС ЖКХ — это единая федеральная централизованная информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Почта России выполняет обязанности оператора ГИС ЖКХ.



«Платеж был совершен физическим лицом с использованием QR-кода в личном кабинете ГИС ЖКХ в адрес юридического лица — ООО «Энергосбыт Волга» (входит в группу «Интер РАО»). Банком-агентом ресурсоснабжающей организации и получателем перевода выступил Промсвязьбанк», — говорится в сообщении.

«ГИС ЖКХ, несомненно, является инструментом цифровизации отрасли. Интеграция платежных сервисов ГИС ЖКХ с Системой быстрых платежей Банка России позволит населению осуществлять моментальную оплату счетов независимо от банка, в котором открыт счет. Почта России планирует активное использование СБП для оплаты не только ЖКУ, но и других услуг», — отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Михаил Волков.

Пилотный проект по дальнейшему расширению возможностей оплаты услуг через СБП планируется реализовать до конца 2019 года.