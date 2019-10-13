Интерпромбанк предоставляет VIP-клиентам индивидуальный курс при безналичном обмене валюты через мобильное приложение и интернет-банк, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В рамках премиального обслуживания физическим лицам в мобильном приложении Интерпромбанка и в интернет-банке на льготных условиях доступен эксклюзивный курс при переводе средств между счетами VIP-клиента, открытыми в разных валютах», — говорится в релизе.

Обмен валют доступен в мобильном банке как на платформе iOS, так и Android круглосуточно семь дней в неделю, уточняют в банке. Все операции проводятся без комиссий.

Помимо электронных переводов клиенты банка могут воспользоваться VIP-офисом по адресу: Москва, Университетский просп., д. 12. В рамках валютно-обменных операций для клиентов премиального обслуживания также действует льготный курс при покупке/продаже наличных на сумму от 1 тыс. долларов США или евро.

Дополнительно для клиентов индивидуального обслуживания Интерпромбанк проводит акцию «Удачный момент», в рамках которой при аренде ячеек VIP-клиенты дополнительно получают годовое обслуживание в формате Private Banking, премиальные карты Visa Gold и Priority Pass, а также три дополнительных месяца бесплатного обслуживания ячейки. Акция продлится до 31 марта 2020 года включительно.