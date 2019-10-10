Морской Банк снизил ставки по рублевым депозитам.

Проценты по вкладу «Морская звезда» (от 30 тыс. рублей на 1 096 дней) начисляются по периодам: от 2,5% до 7,7%. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 4,48% (вместо 4,55%). При досрочном расторжении договора проценты за полные расчетные периоды сохраняются. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Накопительный» (от 1 рубля на 29 дней) составит 4,1% (ранее — 4,2%), а «Надежная гавань» (от 3 тыс. рублей на 91, 181, 275, 367 и 549 дней) — 5,6—7,25% годовых (до этого — 5,7—7,35%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Правильным курсом+» (от 3 тыс. рублей) открывается под 4,95—5,8% годовых (прежде — под 5,05—5,9%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

«Море возможностей+» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 3,6—4,35% годовых (вместо 3,7—4,45%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Срок вкладов «Правильным курсом+» и «Море возможностей+» составляет от 31 до 549 дней.

Все депозиты, кроме «Надежной гавани», можно пополнять.