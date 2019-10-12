МФК «МигКредит» запустил новый продукт «Заем наличными под залог ПТС», следует из релиза компании.

Заемщик может получить до 600 тыс. рублей сроком на два года, при этом транспортное средство остается в его распоряжении. Процентная ставка по займу на два года — 54% годовых.

«В залог принимаются легковые автомобили иностранных брендов не старше десяти лет. Клиентом может стать гражданин РФ в возрасте от 24 до 60 лет, срок владения автомобилем должен составить не менее шести месяцев. Заем выдается на любые потребительские цели, при этом транспортное средство остается у владельца. ПТС также возвращается владельцу после регистрации предмета залога. Получение денег производится без комиссии в платежной системе «Контакт», — говорится в сообщении.

По словам директора по развитию «МигКредита» Владимира Сорокина, новый кредитный продукт доступен жителям Московского региона (столица и область), Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Башкортостана, а также Оренбургской и Саратовской областей. В будущем заем под залог ПТС можно будет оформить во всех 76 городах, где у «МигКредита» есть офисы продаж.