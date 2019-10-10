Россельхозбанк упростил способ активации платежных колец «Пэй Ринг»: теперь привязка девайса к банковскому счету клиента возможна не только в офисах банка, но и через мобильные рабочие места РСХБ с помощью приложения «Легкий фронт». Новый способ активации платежных колец РСХБ представил на форуме информационных финансовых технологий Finopolis 2019.

Платежные кольца Mastercard РСХБ были разработаны совместно с компанией «Пэй Ринг» и запущены в продажу в январе 2019 года. Данный девайс представляет собой альтернативную форму пластиковой карты, внутри него расположен чип-модуль, позволяющий оплачивать покупки с помощью технологии NFC. Финансовые операции осуществляются путем поднесения руки с кольцом к терминалу, поддерживающему функцию бесконтактной оплаты картой. Приобрести девайс можно в интернет-магазине «Пэй Ринг» и на сайте банка.

Если раньше после покупки кольца необходимо было посетить офис Россельхозбанка для открытия банковского счета и привязки кольца к действующему счету, то сейчас у клиентов появилась возможность сделать это быстрее. «Открыть счет, выпустить карту, оформить кредит, активировать платежное кольцо — сегодня все это в Россельхозбанке можно сделать без посещения офиса с помощью мобильного решения РСХБ «Легкий фронт». Теперь функции офиса помещаются в планшете, с которым специалист банка может приехать к клиенту в любую точку: в магазин, кафе, на предприятие, в отделение Пенсионного фонда и т. д.», — поясняется в сообщении РСХБ.

На сайте Россельхозбанка представлены четыре варианта дизайна колец: с гладкой глянцевой, гладкой матовой поверхностью, с глянцевой поверхностью и огранкой по внешним контурам и с граненой глянцевой поверхностью. Кольца изготавливаются из черной керамики. Доступен заказ колец с индивидуальным дизайном, в том числе с использованием драгоценных металлов и камней.



В отдельном сообщении РСХБ, посвященном новому каналу продаж — мобильному приложению для внутреннего использования «Легкий фронт», поясняется, что сотрудник банка фотографирует клиента и его документы, после чего в режиме онлайн новый клиент создается в системах банка, ему подключаются выбранные продукты и отправляются данные, необходимые для подключения к интернет-банку.

В релизе упоминается, что специально к проходящей в Москве с 9 по 12 октября агропромышленной выставке «Золотая осень» РСХБ приурочил выпуск брендированной дебетовой карты платежных систем Mastercard и «Мир». С помощью сервиса «Легкий фронт» можно оформить и получить карту прямо на выставке.

В сообщении, опубликованном Россельхозбанком днем позже, 11 октября, указано, что дебетовая карта платежных систем «Мир» и Masterсard выпущена в количестве 3 тыс. экземпляров. Также уточняется, что cпецпредложение по карте «Золотая осень» включает тариф «Персональный» и бесплатное обслуживание на протяжении трех лет (изначально РСХБ сообщил, что предполагается бесплатное годовое обслуживание).

