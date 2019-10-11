ВТБ начал прием банковских карт платежной системы UnionPay на турникетах бесконтактной оплаты в московском метро, говорится в сообщении кредитной организации. Кроме банковских карт к оплате будут принимать и мобильные приложения, к которым они подключены.

В настоящее время на турникеты метрополитена устанавливается обновленное программное обеспечение, которое ускоряет обработку платежей и считывает карты новой платежной системы.

В начале 2020 года сервис будет доступен всем держателям карт платежной системы UnionPay. Можно будет использовать любые инструменты оплаты на станциях, оснащенных технологией бесконтактной оплаты проезда.