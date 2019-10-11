Джей энд Ти Банк снизил ставки по вкладам. Изменение коснулось рублевых депозитов и составило 0,3 процентного пункта.

Вклад «Магнус» (на один год) можно оформить под 5,5%, «Формулу» (на один месяц или один год) — под 4,7—6,4%, «Универсальный» (на один год) — под 4%, а «Универсальный Онлайн» (на один год) — под 4,3% годовых. Минимальная сумма по вышеперечисленным вкладам составляет 500 тыс. рублей.

«Магнус Онлайн» (на один, три, шесть, девять месяцев и один год) привлекается под 5,6—6,4%, а «Таганский» (на три, шесть, девять месяцев и один год) — под 5,6—6,1% годовых. Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей.

«Универсальный» и «Универсальный Онлайн» можно пополнять.

По всем депозитам проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.