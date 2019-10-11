Cвязь-Банк с 11 октября 2019 года ввел вклады «Успешный» и «Надежный».

Оба депозита открываются в рублях на 367 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока на счет вклада до востребования, счет банковской карты или на накопительный счет. По окончании срока действия депозиты автоматически пролонгируются на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок 367 дней с учетом суммы и валюты депозита.

Доходность вклада «Успешный» составляет 7% годовых. Он доступен только физическим лицам, у которых на момент открытия «Успешного» в течение шести месяцев (181 день) и более в банке не было открыто накопительных счетов и срочных депозитов.

Вклад «Надежный» открывается под 6,9% годовых всем вкладчикам без каких-либо ограничений.