Промсвязьбанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). С 10 октября возможность оплаты с помощью QR-кода появилась в мобильном приложении PSB-online и стала доступна всем клиентам банка, говорится в релизе финучреждения.



В сентябре ПСБ первым после запуска сервиса организовал одновременно и оплату, и прием платежей по QR-кодам внутри одного банка.

«Оплатить покупку через QR-код очень просто — в мобильном приложении ПСБ необходимо выбрать вариант оплаты «через СБП», а затем отсканировать динамический QR-код и подтвердить операцию. Для каждой новой покупки формируется свой код, в который «зашиты» данные о продавце, наименовании покупки и ее стоимости. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке», — говорится в сообщении.