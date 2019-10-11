Банк ДОМ.РФ снизил ставки по потребительским кредитам до 9,9% годовых для заемщиков, предоставляющих выписку из Пенсионного фонда. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Были снижены тарифы на личное страхование. Клиенты банка могут получить кредит на более привлекательных условиях.

Максимальная сумма кредита — 1,5 млн рублей (для зарплатных клиентов — до 3 млн рублей), минимальная — 100 тыс. рублей. Сроки кредитования — от двух до семи лет.

Средства по программе «Кредит наличными» предоставляются на потребительские цели, а программа «Рефинансирование» позволяет погасить неограниченное количество кредитов и задолженностей по кредитным картам, оформленным в разных банках, и объединить их в один, а также получить наличные на любые цели.