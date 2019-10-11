Нефтепромбанк обновил условия и дизайн по картам Visa Gold и Visa Platinum.

Обладатели данных карт смогут выполнять операции с помощью технологии бесконтактной оплаты Visa PayWave, а также оплачивать покупки в Интернете. Также стало возможно без комиссии пополнять карты в сети банкоматов ВТБ и Почта Банка.

Срок действия карт увеличили до 36 месяцев. Клиенты смогут воспользоваться скидками и спецпредложениями от компаний-партнеров Visa .

«Данные карты привлекают внимание возможностью бесконтактной оплаты Visa PayWave, а также бесплатным снятием и пополнением карт в сети банкоматов банков-партнеров», — комментирует эксперт Банки.ру по банковским картам Орлова Ксения.