Для пользователей мобильного приложения «Юнистрим Денежные переводы» стала доступна новая услуга — оплата трудового патента, сообщает пресс-служба Системы международных денежных переводов.

«Жители Молдовы, Таджикистана и Узбекистана, желающие работать в России, теперь могут оплатить патент, его продление и переоформление прямо со своего мобильного устройства в течение нескольких секунд», — говорится в релизе.

Комиссия за оплату патента не берется.

Мобильное приложение «Юнистрим Денежные переводы» можно скачать из App Store или Google Play.

