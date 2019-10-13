«ВТБ Капитал Инвестиции» подвел итоги пилотного проекта по использованию технологии VR-консультирования по инвестициям. По результатам новый сервис признан успешным, принято решение о его дальнейшем масштабировании на сеть банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сервис работал в тестовом режиме в десяти отделениях ВТБ на протяжении двух месяцев. 20% воспользовавшихся им клиентов открыли брокерские счета и начали инвестировать свои средства», — говорится в релизе.

Через очки виртуальной реальности клиент узнает, как инвестиции помогают решить жизненные задачи: накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать «финансовую подушку» или просто увеличить вложения. Пользователю также предлагается ответить на ряд вопросов и поставить финансовую цель. VR-консультант показывает, как различные инвестиционные стратегии могут привести к ее достижению. Сервис дает представления о том, какие возможности для этого предлагает мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

Проект был запущен в августе в десяти отделениях формата «Привилегия» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгороде, Самаре, Калининграде и Владивостоке.

