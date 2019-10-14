Углеметбанк предлагает акцию по потребительским кредитам.

Кредит «Юбилейный» доступен по ставке 14,75% годовых, сумма финансирования – от 10 тыс. до 1 млн рублей на срок два года. Обеспечение не требуется. Условия действуют при оформлении личного страхования заемщика, в случае отказа надбавка составит 1,5 процентного пункта. При наличии положительной кредитной истории в любом банке скидка составит 0,5 п. п. от базовой ставки. По программе предусмотрена отсрочка основного долга.



Получить денежные средства смогут заемщики не младше 18 лет на дату получения и не старше 65 лет на дату погашения кредита. Непрерывный трудовой стаж на последнем месте работы должен составлять не менее шесть месяцев. Из обязательных документов потребуются: заявление-анкета, паспорт, справка 2-НДФЛ или по форме банка. Копию трудовой книжки потребуется предоставить, если сумма запрашиваемого кредита более 100 тыс. рублей.