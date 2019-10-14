Банк «Зенит» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.



Так, вклад «Высокий доход» (на срок от одного месяца до двух лет) открывается в рублях под 5,25—6,1%, в долларах — под 0,1—1% годовых (ранее — под 5,25—6,35% и 0,1—1,25% соответственно). Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый доход» (на срок от трех месяцев до двух лет) можно оформить в рублях под 5,1—5,55%, в долларах — под 0,65—0,9% годовых (до этого — под 5,1—5,85% и 0,65—1,1%). Вклад пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«Управляемый доход» (на срок от трех месяцев до двух лет) размещается в рублях под 4,8—5,3%, в долларах — под 0,55—0,85% годовых (ранее — под 4,8—5,3% и 0,55—1%). Предусмотрено пополнение, а также частичное снятие до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику.

Сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 30 тыс. рублей. Возможно увеличение ставки на 0,25 процентного пункта при открытии вклада в рублях онлайн, а также при предъявлении пенсионного удостоверения.

Процентная ставка по «Пенсионному доходу» (от 1 тыс. рублей на один год) составляет 6% годовых (вместо 6,35%). Пополнение возможно. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий или карточный счет.