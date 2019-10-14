Абсолют Банк снизил на 0,5 процентного пункта ставки по кредитам на покупку первичного и вторичного жилья. Теперь базовая ставка по этим программам составляет 10,5% годовых, но может быть снижена на 0,25 п. п. при подаче заявки с использованием дистанционных каналов. По кредитам на рефинансирование ставка снижена до 10,25% годовых, но также будет варьироваться в зависимости от различных скидок и надбавок.



При отказе от присоединения к коллективному договору ипотечного страхования указанные ставки будут выше на 0,25 п. п., а при отказе от личного и/или титульного страхования — на 4 п. п. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п, а минимальный первоначальный взнос составляет 30%.

При получении займа без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 1 п. п., а минимальный первоначальный взнос составит 40%. Аналогичное повышение ставок будет действовать при несоответствии объекта залога требованиям банка. При желании клиенты могут снизить итоговую ставку на 0,5 п. п., оплатив единовременную комиссию в размере 2% от суммы кредита.

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% собственных средств от стоимости жилья, сумма кредита не может превышать 20 млн рублей, а срок — 30 лет.

«Также банк снизил ставку по «Детской ипотеке» с 5,25% до 4,99% годовых. Остальные условия программы не изменились. Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20%, сумма кредита может достигать 12 миллионов рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и 6 миллионов рублей — в иных регионах. Срок кредитования может составлять 30 лет», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.