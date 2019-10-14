ВТБ изменил условия кредитования автомобилей с пробегом по программе «ЭкстраЛайт», говорится в сообщении кредитной организации. Так, минимальная ставка снизилась в среднем на 1,5 процентного пункта и теперь составляет от 2,5%.

Минимальные ценовые параметры доступны для всех заемщиков в случае добровольного оформлении страхования жизни (с дисконтом 4 п. п.), страхования предмета залога по программе «Вместо каско» (5 п. п.) и при наличии карты «Автолюбитель» (2,5 п. п.).

Для клиентов с ежемесячными зачислениями на счет и тех, у кого есть действующий кредит в банке, применяется дополнительный дисконт в размере 1 п. п.