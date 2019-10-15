Нефтепромбанк ввел новый вклад «ПРИБЫЛЬный». Оформить депозит можно в рублях на 181 и 367 дней под 7,25% и 7,35% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока на текущий счет.

Открыть депозит можно в головном офисе банка в Москве.

Кроме того, банк понизил ставки по двум вкладам в долларах. «КАПИТАЛьный+» (проценты выплачиваются в конце срока) открывается под 0,2—1,5% (ранее — под 0,2—1,8%), а «ГАРАНТированный+» (проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться) под 0,1—1,3% годовых (вместо 0,1—1,7%). Минимальная сумма вкладов — 500 долларов. Срок — 31, 91, 181, 367 и 730 дней. Дополнительные взносы не предусмотрены.