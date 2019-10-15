Хоум Кредит Банк снизил ставки по рублевым вкладам на 0,5—1 процентный пункт.

Доходность депозита «24 месяца Плюс» составит 5,8%, «24 месяца» — 4%, «12 месяцев» — 4%, «18 месяцев Плюс» — 5,5%, «12 месяцев Плюс» — 5,1%, «18 месяцев» — 4%. Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

«Накопительный счет» (от 1 тыс. рублей на два месяца) оформляется под 4% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Кабинет Плюс» открывается под 5,2%, а «Кабинет» — под 4% годовых. Минимальная сумма — 1 млн рублей. Срок — 12 месяцев. Проценты выплачиваются ежемесячно и в конце срока.

Все вклады можно пополнять.