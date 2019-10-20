Севергазбанк по случаю юбилея запустил акцию «Вступай в команду партнеров» для новых клиентов. Процентная ставка по стандартным кредитным программам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снижена на 2 процентных пункта от базовых условий кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Данная акция распространяется на все виды бизнес-кредитов Севергазбанка, в том числе кредитование на пополнение оборотных средств, кредитование на приобретение основных средств, овердрафт», — говорится в релизе.

Для получения скидки по кредитам у клиентов не должно быть ссуд в банке за последние два года.

В рамках акции доступны следующие кредитные программы: «Торговый кредит» (ставка от 7,75% годовых, сумма кредита — до 20 млн рублей, срок кредита — до 12 месяцев), «Торговая линия» (ставка — от 9,25% годовых, сумма кредита — до 20 млн рублей, срок — 12 или 24 месяца), «Модернизация» (ставка — от 7,75% годовых, сумма кредита — до 20 млн рублей, срок — 36, 60 или 84 месяца), а также «Программы овердрафтного кредитования» (ставка — от 7,75% годовых, обеспечение — не менее 60% от суммы кредита с учетом процентов, срок кредита — 12 месяцев).



При заключении договора могут взиматься иные комиссии и/или сборы, предусмотренные тарифами и внутренними документами банка. Диапазон ставок по кредитам — 7,75—18% годовых.

Акция действует по 30 ноября 2019 года включительно.

