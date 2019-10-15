Банк «Современные Стандарты Бизнеса» снизил ставки по вкладам в рублях и евро.

«Срочный» депозит с выплатой процентов в конце срока открывается в рублях под 5,5—7% (ранее — под 5,5—7,5%), в евро — под 0,1—0,45% (вместо 0,1—0,6%). Срок в рублях составляет один, три, шесть, девять месяцев, один и два года. В евро — три, шесть, девять месяцев, один и два года.

При ежемесячной выплате процентов в рублях вклад оформляется под 4,5—6% (прежде — под 4,5—6,5%), в евро — под 0,1—0,4% годовых (до этого — под 0,1—0,55%). Срок депозита в рублях и евро составляет три, шесть, девять месяцев, один и два года.

Минимальная сумма вкладов — 15 тыс. рублей, 500 евро, за исключением депозита в рублях сроком один месяц.

Для вклада в рублях на один месяц минимальная сумма составляет 1 млн рублей.

Дополнительные взносы не предусмотрены.