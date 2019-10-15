Заубер Банк скорректировал стоимость обслуживания по дебетовым картам. Теперь по карте Platinum комиссия за ежегодное обслуживание составляет 4 тыс. рублей (ранее — 5 тыс. рублей), по Infinite — 8 тыс. рублей (до изменений — 100 тыс. рублей).

«Плата за обслуживание по карте Visa Infinite существенно снижена, но следует обратить внимание, что для ее получения по-прежнему требуется внести первоначальный взнос в размере 100 тысяч рублей», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Прочие тарифы остались без изменений.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается, в сторонних банках составит 1% от суммы операции, но не менее 100 рублей / 2 долларов США / 1,5 евро.

СМС-информирование по картам предоставляется бесплатно.