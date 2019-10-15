Клиенты банка «Таврический», использующие карты платежных систем Visa и Mastercard, получили доступ к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay, говорится в пресс-релизе финучреждения.



«С 15 октября клиенты банка «Таврический» получили возможность оплачивать свои покупки при помощи устройств Apple (по технологии Apple Pay). Теперь клиенты банка смогут использовать в своих повседневных расходах легкий и безопасный способ оплаты. Сервис Apple Pay стал доступен владельцам карт Visa и Mastercard банка «Таврический», который является участником международной платежной системы под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Обслуживание карточного портфеля осуществляется аутсорсинговым процессинговым центром «КартСтандарт» (ГК ЦФТ)», — отмечается в сообщении.



При добавлении платежной карты в Apple Pay номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря одноразовому секретному коду.

Добавить в Apple Pay дебетовую карту Visa и Mastercard банка «Таврический» можно через приложение Wallet. Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.