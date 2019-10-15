Запсибкомбанк ввел новый вклад — «Традиции роста».

Минимальная сумма при открытии депозита в офисе банка — 5 тыс. рублей, в банкомате, инфокиоске или интернет-банке — 1 тыс. рублей. Максимальная сумма — неограниченна. Срок — шесть месяцев.

Проценты начисляются по периодам: с первого по 30-й день — 7,8%, с 31-го по 90-й день — 6,3%, с 91-го по 180-й день — 6% годовых. Доходность вложения за полный срок составит 6,4% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или вклад до востребования, либо по окончании срока.