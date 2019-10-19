Страховой дом «ВСК» и онлайн-сервис бытовых и бизнес-услуг YouDo запустили страхование гражданской ответственности исполнителей сервиса, говорится в сообщении ВСК.



«Страхование гарантирует клиентам YouDo выплату в случае причинения вреда имуществу или здоровью заказчика во время выполнения работ. Сумма возмещения составляет до 100 тысяч рублей и зависит от размера ущерба. Уже сейчас исполнители, зарегистрированные на сервисе, могут подключить услугу страхования. Ее стоимость составляет от 250 до 2 тысяч рублей за 30 дней и зависит от выбранной категории предоставляемых услуг», — отмечается в релизе.

При возникновении страхового случая заказчик сможет в течение пяти дней подать заявление об убытке в ВСК по электронной почте. Для этого нужно заполнить документы, предоставить фото и другие доказательства повреждений. Страховщик выплатит компенсацию в течение пяти рабочих дней, заключили в ВСК.