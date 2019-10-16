Примсоцбанк обновил условия программы «Бизнес-Ипотека» и предложил бизнесу приобретать коммерческую недвижимость в строящихся объектах по договору долевого участия (ДДУ). Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

По ДДУ можно приобрести недвижимость, срок сдачи которой по проектной документации не превышает пяти лет. Стоимость кредита составляет от 500 тыс. рублей до 15 млн, а срок – от трех до 72 месяцев.

Ставка по кредиту до сдачи объекта составляет 13% годовых, по завершении строительства она будет снижена на 1 процентный пункт — до 12%. Требуется авансовый платеж в размере не менее 30% от стоимости приобретаемого помещения. Первоначальный взнос может быть заменен дополнительным залогом в размере 50% от стоимости ДДУ.