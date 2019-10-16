Руснарбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Накопительный» составит 6,3—6,7% (ранее — 6,55—6,95%), а «Пенсионный» — 6,4—6,7% годовых (вместо 6,65—6,95%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 181, 367 и 730 дней.

«Универсальный ВИП» (от 3 млн рублей) открывается под 6,65—6,75% годовых (ранее — под 6,9—7%).

Срок депозитов — 181, 367 и 730 дней.

Проценты по вкладам «Максимальный доход+» (от 10 тыс. рублей на 1 098 дней) и «Правильный выбор+» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) начисляются по периодам. Так, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения по вкладу «Максимальный доход+» составит 5,65% (вместо 5,74%), а по вкладу «Правильный выбор+» — 7,66% (вместо 7,91%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Максимальный комфорт» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 5,75—6,25% годовых (прежде — под 6—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Максимальный комфорт», «Накопительный», «Пенсионный» и «Универсальный ВИП».