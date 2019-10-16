Заубер Банк скорректировал условия по кредитам на покупку подержанного автомобиля.

Так, при оформлении автокредита в автосалоне процентная ставка составит от 16% до 20% годовых (прежде — от 16% до 20,5% годовых), у физического лица (программа «Автокредит без посредников») — от 10% до 20% годовых.

Процентная ставка по кредиту будет увеличена на 1 процентный пункт при оформлении ссуды без страхования каско или при предоставлении сокращенного пакета документов, а также если первоначальный взнос по кредиту составит менее 10% от стоимости транспортного средства.

Минимальный первоначальный взнос по тарифам остался без изменений и составляет 10% собственных средств от стоимости подержанного автомобиля. Снизить ставку на 0,5 п. п. возможно за счет оформления личного страхования. Срок займа достигает семи лет.

«При первоначальном взносе от 10% максимальная сумма займа составляет 1,5 миллиона рублей, менее 10% — 1,1 миллиона рублей при оформлении в автосалоне (1 миллион рублей у физического лица)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.