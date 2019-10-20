Клиенты Райффайзенбанка могут воспользоваться государственной поддержкой для полного или частичного погашения задолженности по ипотечному кредиту, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь заемщики, у которых родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, могут реализовать право на получение государственной поддержки для полного или частичного погашения задолженности по ипотечному кредиту в размере не более 450 тысяч рублей», — говорится в релизе банка.



В банке уточнили, что такая возможность предусмотрена федеральным законом от 3 июля 2019 года № 157-ФЗ.

«Государственный проект поддержки семей с детьми направлен на снижение долговой загрузки заемщиков, которым особенно необходима возможность расширения жилого пространства», — отметила руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко.

Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению необходимо приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилье.

