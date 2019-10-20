Московский Кредитный Банк (МКБ) представил новый мобильный банк для своих клиентов. В приложении «МКБ-Онлайн» изменились дизайн и продуктовая визуализация, а также улучшена и упрощена навигация между разделами, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В этом году мы провели большую работу по приведению мобильного банка к очень удобному виду для клиентов, — прокомментировал директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков. — Теперь он отвечает всем самым современным требованиям как с точки зрения usability, так и, что самое главное, с точки зрения безопасности. Мы продолжаем интегрировать в свою работу финтех-инновации для обеспечения наших клиентов современными и удобными дистанционными банковскими сервисами».

В рамках мобильного банка клиентам МКБ также доступна Система быстрых платежей платежной системы Банка России.

Все переводы бесплатны до конца года.

В следующем году планируется полностью обновить интернет-банк, добавил Курзяков.

