Россельхозбанк снижает ставки по военной ипотеке и по программе рефинансирования ипотечных кредитов участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.



Заемщики теперь могут оформить ипотеку по ставке 9% годовых c первоначальным взносом 10% и более на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Срок кредитования — от трех до 27 лет с максимальной суммой кредита 2,7 млн рублей.

Также РСХБ снижает ставку на рефинансирование военной ипотеки, предоставленной ранее на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, а также на приобретение жилого дома с земельным участком. Ставка кредитования теперь составляет 8,9% годовых.

Срок кредитования — от трех до 27 лет с максимальной суммой кредита — 2,7 млн рублей. Рефинансировать можно военную ипотеку, оформленную ранее в любом банке.