Банк «Ак Барс» представил бизнесу сервис для открытия расчетного счета онлайн. Сервис дает возможность открывать расчетный счет дистанционно в течение одного дня, следует из сообщения финучреждения.



Услуга доступна не только индивидуальным предпринимателям, но и юридическим лицам.

«Чтобы открыть расчетный счет, пройдите три простых шага: 1. На сайте банка в разделе «Малому бизнесу» заполните заявку на открытие счета. Если вы ИП — приложите скан-копию паспорта, если юридическое лицо — скан-копию паспорта и документы с электронной подписью ФНС. На сайте можно посмотреть статус рассмотрения заявки. 2. Получите реквизиты расчетного счета. Уже на этом этапе вы можете направить их контрагентам для пополнения счета. 3. Встретьтесь с представителем банка и подпишите документы», — отмечается в релизе.

После чего расчетный счет готов для проведения банковских операций.