Русфинанс Банк повысил ставки по программам автокредитования на 0,5 процентного пункта. По предложению «Форсаж» оформить кредит на покупку нового иностранного автомобиля стало возможно по ставке от 17,2% годовых. При оформлении кредита без полиса каско процентная ставка останется прежней.

Также банком была повышена ставка на 0,5 п. п. по специальной программе на автомобили марки Chery. Теперь получить ссуду можно по ставке 17,2% годовых.

Минимальный размер первоначального взноса составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости автомобиля. При оформлении личного страхования процентная ставка будет снижена на 2,4 п. п. Срок кредитования варьируется от двух до семи лет. Минимальная сумма кредита по программе «Форсаж» составляет 50 тыс. рублей, а по кредитованию автомобилей Chery — 120 тыс. рублей.

«Несомненно, низкий первоначальный взнос делает данные программы привлекательными для заемщика, но в то же время процентные ставки по предложениям все еще остаются на достаточно высоком уровне», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.