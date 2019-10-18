СК «Согласие» запустила продажу страховых полисов в кредит при их онлайн-оплате через «Яндекс.Кассу». Об этом сообщили в страховой компании, подчеркнув, что такую услугу она запустила первой на рынке.

Клиент «Согласия» может оформить в кредит любой полис на сайте компании (полис автострахования, страхования имущества, здоровья, страхования выезжающих за рубеж), в том числе е-ОСАГО. Таким же образом можно уплатить премию при заключении договора страхования с помощью агента компании.

Если клиент погасит задолженность в течение 30 дней, проценты по кредиту и какие-либо иные суммы сверх стоимости полиса начислены не будут.

Процесс получения кредита занимает десять минут, необходимы только данные паспорта клиента. Для заключения договора страхования не нужно приходить в офис страховой компании — все документы клиент получит по электронной почте.



Погашать кредит клиенты смогут через кошелек «Яндекс.Денег». Каждый месяц в установленный день оплаты деньги будут автоматически списываться со счета электронного кошелька. Пополнять кошелек можно с помощью перевода из другого электронного кошелька, с банковской карты, через онлайн-банкинг или наличными. Если у пользователя нет кошелька, он будет создан в процессе оформления покупки. В кошельке человек сможет проверить, сколько платежей уже было и какую сумму осталось внести, а также досрочно погасить кредит. Партнер «Яндекс.Кассы» в этом проекте — сервис Paylate.