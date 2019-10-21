Банк «Оранжевый» понизил ставки по двум рублевым вкладам. Доходность депозита «Можно все» (на 370 и 730 дней) составит 5,8—6,5% годовых (ранее — 6,3—7%). Предусмотрены дополнительные взносы.

По вкладу «Премиальный процент» (на 730 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 6,7% (вместо 7,2%). Дополнительные взносы не предусмотрены.

Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.